Renuevan comodato del Teatro El Rincón de los Títeres en Xalapa

Renuevan comodato del Teatro El Rincón de los Títeres en Xalapa

febrero 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa renovó el convenio de comodato del Teatro El Rincón de los Títeres, espacio cultural administrado por la asociación Merequetengue Artes Vivas AC, informó Lorenzo Portillo Armendáriz, director del grupo.

Explicó que la renovación del convenio se realiza cada cuatro años, ya que el inmueble se ubica en un espacio público y fue construido con recursos municipales, además de aportaciones de asociaciones civiles, fundaciones y la sociedad civil organizada.

Detalló que en esta ocasión el proyecto fue presentado ante la administración municipal encabezada por Daniela Griego Ceballos, así como ante la Dirección de Cultura, con una respuesta favorable para dar continuidad al espacio.

Portillo Armendáriz destacó que El Rincón de los Títeres es el primer teatro en la República Mexicana dedicado exclusivamente al arte titiritero que se construyó mediante la suma de esfuerzos entre gobierno municipal y organizaciones civiles.

La agrupación Merequetengue Artes Vivas fue fundada en el año 2000 y se dedica a la investigación, documentación y producción del arte de los títeres, con un enfoque especial en las infancias.

El teatro abrió formalmente sus puertas en octubre de 2009. Sus primeras actividades se realizaron en un pequeño foro de la calle Diego Leño y posteriormente se consolidó en sus actuales instalaciones dentro del Parque Elisa Alarcón Godos, en la zona de Juárez y Ávila Camacho, donde este año cumplirá 16 años de actividad continua.

Insert:00:18 a 1:21

“Este convenio nos permite seguir trabajando y garantizando un espacio dedicado al arte de los títeres, con actividades para niñas, niños y público en general”, expresó Lorenzo Portillo Armendáriz.