Regresa Feria Nacional del Café de Coatepec; será en antiguo recinto

noviembre 19, 2025

Juan David Castilla

El alcalde electo de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, presentó de manera oficial la Feria Nacional del Café 2026, un evento que busca recuperar su relevancia y proyecta atraer a más de 100 mil visitantes.

La presentación en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos hace unos días fue calificada como un éxito estratégico para posicionar a Coatepec a nivel nacional.

Nacho Luna, acompañado de la síndica electa Stephanie Platas Osorio y Mónica Lobillo, coordinadora de la Corte de la Feria, anunció que la edición de 2026 tendrá un carácter internacional, con la posible participación de países productores como Honduras y Colombia, además del estado de Hidalgo y el Pueblo Mágico de Xilitla, fortaleciendo el intercambio cultural y productivo.

Uno de los anuncios más celebrados por la comunidad coatepecana es el regreso al recinto ferial tradicional, ubicado sobre la calle Riva Palacio, cerca del camino a La Marina, un espacio emblemático.

La feria se centrará en ofrecer experiencias completas sobre la cultura cafetalera, abarcando desde la trazabilidad del café y los procesos de industrialización, hasta actividades diseñadas para toda la familia.

En el aspecto cultural, se lanzó la convocatoria para elegir a la Corte Real, un proceso que tendrá lugar en febrero, cuyas bases podrán consultarse en la página web del ayuntamiento de Coatepec y en las redes sociales oficiales.

El Alcalde electo indicó que durante el evento se regulará la venta de bebidas alcohólicas para garantizar un espacio seguro a las familias.

Además, destacó que el costo de acceso está por definirse y se buscará que sea muy bajo para que un mayor número de personas puedan disfrutar de este evento artístico y cultural.

Nacho Luna enfatizó que se contará con la participación de artistas reconocidos a nivel nacional. Incluso, detalló que se hizo la invitación a la cantante Natalia Lafourcade, originaria de Coatepec, quien recién recibió varios premios Latin Grammy, para que participe en la Feria Nacional del Café 2026.