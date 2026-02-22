Reconoce Sheinbaum a Fuerzas Armadas por abatimiento de El Mencho y pide calma

febrero 22, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció al Ejército, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad, por el operativo de este domingo donde resulto abatido el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera «El Mencho».

En un mensaje en sus redes sociales dijo que el gabinete de seguridad seguirá informando al respecto, y dijo que la mayor parte del territorio mexicano mantiene actividades de manera normal.