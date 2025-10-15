Ratifica Senado a 5 integrantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

octubre 15, 2025

Redacción/Xalapa. Los cinco comisionados del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) fueron ratificados por el Senado. Su aprobación se dio con 74 votos de Morena contra 33 del PAN, PRI y MC. Estas cinco personas fueron propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, y a criterio de los votos en el senado, cumplieron los criterios profesionales necesarios.

Ledénika Mackensie Méndez González, durante un periodo de 3 años, el cual concluirá en el año 2028. María de las Mercedes Olivares Tresgallo como comisionada del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 4 años, el cual concluirá en el año 2029. Adán Salazar Garibay como comisionado del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un

periodo de 5 años, el cual concluirá en el año 2030.

Tania Villa Trápala como comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 6 años, el cual concluirá en el año 2031. Norma Solano Rodríguez como comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 7 años, el cual concluirá en el año 2032.