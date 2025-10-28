Canacintra levanta la mano para saneamiento de río Pantepec, tras derrame de hidrocarburos 

octubre 28, 2025

*Más de mil millones de litros de agua fueron contaminados, dicen empresarios

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego del derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, en el municipio de Álamo, los integrantes de la Canacintra, Región Golfo se dijeron dispuestos a apoyar con el saneamiento del cuerpo de agua.

Al respecto, Luis Montero Digoyen, titular de la Comisión de agua de la Canacintra destacó que el derrame de hidrocarburo, donde se vertieron, de acuerdo a datos de Petróleos Mexicanos, 180 mil litros de petróleo al río Pantepec, principal afluente de la zona norte de Veracruz.

“Los agremiados de Canacintra de la región golfo, tenemos soluciones tecnológicas y empresas y capacidades que pueden apoyar a las instancias gubernamentales a atender este grave problema de carácter ambiental”.

Y es que, dijo, existe una contaminación de mil millones de litros de agua y si bien Pemex comenta que ya están retirando el hidrocarburo, están saneando, se tiene que atender de manera inmediata.

Para ello, la empresa WILBUR EAGLE TECHNOLOGY, en atención a la emergencia ambiental, emitió una propuesta técnica inmediata que puede contribuir de manera efectiva a la contención, recuperación y tratamiento del hidrocarburo, en apoyo a las comunidades afectadas del norte del estado, con base en la experiencia en sistemas de drenado automático, separación agua–aceite y control de derrames.

Asimismo, desde la Vicepresidencia Regional Golfo de CANACINTRA se reiteró la disposición para colaborar con el Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado de Veracruz a través de las dependencias que lo soliciten, con el objetivo de contener y mitigar los efectos del derrame a la brevedad posible.