Recuperan 2.7 millones de litros de hidrocarburo del río Pantepec

noviembre 2, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- En 10 puntos estratégicos ubicados a lo largo del Río Pantepec y sus afluentes, el personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) recuperó, hasta el momento 2 millones 726 mil litros de hidrocarburo provenientes de la fuga registrada en el municipio de Álamo Temapache.

Hay que recordar que el pasado 17 de octubre se dio a conocer la fuga de hidrocarburo tras la ruptura de un oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica-Madero, en el municipio de Álamo, mismo que contaminó el cuerpo de agua en medio de la contaminación.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recuperado 2 millones 726 mil litros de hidrocarburo en diez puntos estratégicos ubicados a lo largo del río Pantepec y sus afluentes, como parte de los trabajos de atención a la fuga registrada en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero”, dice un comunicado emitido por la dependencia.

La fuga, según autoridades se originó derivado de un deslave en la zona de Álamo, rompiendo el oleoducto.

Además, Pemex informó que se entregaron 543 despensas, 3 mil 729 botellas de agua y se ofreció servicio de agua potable a través de 3 pipas de 45 mil litros.

“Con ello, suman ya 10 mil 843 despensas entregadas, 781 tinacos, 29 mil 698 botellas de agua, 24 pipas de 45 mil litros de agua y 1 mil 301 kilos de comida para mascotas, que han sido distribuidos a las personas de este municipio”.

Las autoridades de Pemex refieren que se ha realizado limpieza de sedimentos de lodo en 24 viviendas de la zona afectada por las lluvias torrenciales que se registraron el pasado 10 de octubre.

El personal sindicalizado y de confianza de Pemex que se unió a esta causa social, han realizado en total, hasta el momento, la limpieza de sedimentos de lodo en 24 viviendas.