PVEM se declara ganador en Tamiahua; su candidata no pudo votar

marzo 29, 2026

Xalapa, Ver.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se declaró ganador de la elección extraordinaria en Tamiahua y aseguró que su candidata a la presidencia municipal, Pilar Guzmán Medellín, obtuvo la mayoría de los votos.

En un comunicado atribuido al dirigente estatal, Edgar Herrera Lendechy, el partido afirmó que, con base en las actas recopiladas por su estructura y representantes de casilla, cuentan con una tendencia favorable que les permite sostener el triunfo de la coalición con Morena.

El líder partidista señaló que la jornada electoral se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y participación ciudadana, y llamó a esperar los resultados definitivos con responsabilidad y apego a la legalidad.

No obstante, al momento del pronunciamiento, la autoridad electoral aún no había concluido el cómputo oficial de la votación.

Candidata no pudo votar

En contraste, la propia candidata Pilar Guzmán Medellín no pudo emitir su voto durante la jornada electoral, al no aparecer en la lista nominal.

De acuerdo con autoridades electorales, la lista utilizada corresponde al corte de abril de 2025, por lo que no incluyó cambios de domicilio recientes ni nuevos registros realizados después de esa fecha.

Aunque la aspirante realizó su cambio de residencia a Tamiahua previo a la elección, este no se vio reflejado en el listado nominal, lo que le impidió participar como votante.