Velasco “destapa” a Ruth González como aspirante del Verde al Gobierno de SLP

febrero 11, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, al asegurar que encabeza ampliamente las preferencias electorales y que su postulación sería prácticamente un hecho si así lo decide.

Velasco afirmó que, de acuerdo con encuestas internas del PVEM, González Silva se encuentra “dos a uno arriba” frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a los 20 puntos, lo que —dijo— la perfila con claridad como la opción más competitiva del partido para suceder al actual gobierno estatal.

“En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime”, expresó el senador.

Al ser cuestionado directamente sobre si ella sería la próxima gobernadora de San Luis Potosí, respondió: “Sí, sin duda, esperemos, si ella quiere”.

Pese al destape directo realizado por el coordinador del PVEM, Ruth González evitó asumir una postura definitiva y subrayó que, por ahora, su prioridad es el trabajo legislativo.

“Se pueden decir muchas cosas, pero es lo que una servidora pueda decidir en su momento”, señaló ante medios.

La senadora insistió en que su atención está puesta en sus responsabilidades actuales.

“Ahorita mi trabajo está enfocado en el Senado. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar”, afirmó, al tiempo que recalcó que la ciudadanía espera que cumpla con la labor para la que fue electa.

“La gente de San Luis Potosí, de todo México, espera que una servidora esté haciendo lo que le corresponda, que es estar aquí en el Senado”, añadió, aunque reconoció que las declaraciones de Velasco han colocado el tema en la agenda pública.

Cuestionada sobre qué sería necesario para aceptar una eventual candidatura, González respondió que no es momento de hablar de aspiraciones electorales, y recordó que incluso dentro del propio partido se ha planteado la necesidad de actuar con cautela. “Manuel Velasco puede decir muchas cosas, pero dice él que tienen que convencer”, comentó.