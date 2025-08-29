Morena y Verde integrarán la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz

agosto 29, 2025

Por Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, confirmó que Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) volverán a encabezar la Mesa Directiva, órgano que dirige las sesiones del Poder Legislativo.

El próximo 1 de septiembre se instalará el segundo año legislativo de la 67 Legislatura, en el que se elegirá a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva. Este órgano es responsable de conducir los trabajos en el pleno durante el periodo ordinario de sesiones.

Actualmente, la mesa está conformada por la morenista Tanya Carola Viveros Cházaro como presidenta; la diputada del Verde, Tania Cruz Mejía, como vicepresidenta; y el morenista Felipe Pineda, como secretario.

Nueva integración 2025-2026

Bautista Hernández detalló que se mantendrá la alianza Morena-Verde, aunque con ajustes en la representación de cada fracción parlamentaria.

La presidencia será asumida por la morenista Naomi Edith Gómez Santos, diputada de Minatitlán; la Secrtaría de la Mesa recaerá en el también morenista Alejandro Porras Marín, quien llegó por la vía plurinominal; mientras que la Vicepresidencia quedará a cargo de la legisladora del Verde, Estefanía Bastida Cuevas, también plurinominal.

Esta nueva Mesa Directiva funcionará del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, en el marco del segundo año de la actual legislatura.

PAN y Veracruz Nos Unen quedan fuera

El presidente de la Jucopo reveló que tanto la fracción del PAN como el grupo mixto Veracruz Nos Unen solicitaron tener representación en la Mesa Directiva; sin embargo, la mayoría parlamentaria definió que solo Morena y el Partido Verde tendrán presencia en la conducción de los trabajos legislativos.

“Nosotros el el grupo de Morena las valoramos, platicamos con ellos y en todo momento tuvimos comunicación con los del PAN, con el licenciado Cambranis, con la compañera Ana Rosa también del PRI, con Montserrat que que forman la bancada mixta. Y al final del día, pues hoy pasamos ya la información a la Junta de Coordinación Política, no hay ninguna inconformidad, todos cerramos en el mismo sentido”, explicó en entrevista.

De igual forma expuso que al haber cambios en la Mesa se modificará la integración de las comisiones unidas.