Diputados Morena, PT y Verde modificaron el código electoral para regular elección de jueces y magistrados en Veracruz

enero 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En sesión ordinaria, que inició con dos horas de retraso, diputados locales aprobaron modificaciones al código electoral, que remitió la gobernadora Rocío Nahle, ante la renovación de jueces y magistrados en el Estado de Veracruz; la elección será el 1 de junio.

El dictamen de la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procesos Electorales del Congreso de Veracruz fue criticada por la oposición, a solo unas horas antes de la sesión hicieron circular un documento que modifica el dictamen original y la reforma a la Constitución “un parche del parche”, que dejaba más dudas que certeza al proceso del cómputo de votos para elegir jueces y magistrados.

La reforma, criticaron las diputadas del PAN, tenía que especificar el tema sobre el proceso de campaña de los aspirantes a jueces y magistrados; determinar los métodos de financiamiento de las campañas; y cómo se daría el cómputo de las elecciones y no aclaró nada.

No obstante, se agregó un párrafo en donde se determina que el cómputo final no se dará en las casillas, establece que el material electoral, “por única ocasión”, será trasladado a los órganos desconcentrados -los consejos municipales- para conocer quién fue el ganador.

Esa “adecuación” se valoró como una irregularidad, pues las urnas serán “trasladadas”, a otro sitio, y no serán los funcionarios de casilla los responsables de contabilizar los votos de los electores.

La iniciativa establece que el proceso de selección y postulación llevará al menos 3 meses y participarán: el Congreso, el Poder Legislativo y el Judicial para registrar y depurar el listado de personas candidatas que aparecerán en la boleta electoral del 1 de junio para ser votados por los veracruzanos.

Los candidatos a jueces y magistrados no podrán acceder a prerrogativas del Estado, no podrán contratar espacios de radio y televisión, y que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) establecerá los topes máximos de gasto de campaña, aunque no define de dónde saldrá ese recurso. Los candidatos podrán hacer campaña en redes sociales o medios digitales.

Además, establece que los magistrados serán electos por 9 años, con posibilidad de reelegirse por seis años más. Solo en el caso de los que integran el Tribunal de Disciplina Judicial su periodo de elecciones es por seis años, sin opción a reelección.

La legislación no tiene efectos retroactivos, por lo que en los artículos transitorios se estableció cuáles serán los plazos para la próxima elección del 1 de junio. Determina que la convocatoria general para la selección de candidatos se deberá publicar este 20 de enero.

El 28 de enero tendrán que estar instalados los tres comités de evaluación del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y ellos deberán publicar su convocatoria para la selección de candidatos a más tardar el 30 de enero.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en las convocatorias de los Comités de Evaluación entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2025.

Posteriormente, los comités conformados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial verificarán el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad hasta el 21 de febrero. A más tardar el 22 de febrero darán a conocer un primer listado preliminar de aspirantes.

El proceso continuará con la evaluación de idoneidad de los candidatos que se conocerá el 12 de marzo; ese listado se depurará, en base al proceso de insaculación, y se presentará del 14 al 17 de marzo de parte de cada comité, que tendrá que remitir los listados finales al Congreso de Veracruz a más tardar el 19 de marzo.

El Congreso de Veracruz integrará los expedientes de los candidatos y los deberá remitir al Organismo Público Local Electoral (OPLE) el 20 de marzo del 2025.

La elección será el 1 de junio, será responsabilidad del OPLE dar a conocer a los ganadores tres días después de la jornada electoral y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolverá las impugnaciones y calificará los resultados a más tardar en el mes de agosto.