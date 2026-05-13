PT impulsará reelección de diputados locales; buscará alianza parcial con Morena 

mayo 13, 2026

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, confirmó que su partido impulsará la reelección de diputados locales rumbo al proceso electoral de 2027 y adelantó que buscarán construir una alianza parcial con Morena en Veracruz.

En entrevista, el líder petista señaló que la intención es mantener la coalición con los partidos de la llamada Cuarta Transformación, luego de que en la elección pasada no se concretara un acuerdo total.

“Debemos de intentar hasta lo último parir la alianza. Una alianza nos ayuda a las cuatro, eso es obvio”, expresó.

No obstante, acusó que las decisiones tomadas por la dirigencia nacional de Morena impidieron concretar una alianza más amplia en los últimos comicios, “la soberbia de Morena nacional no permitió la alianza”, declaró.

Aguilar aseguró que en Veracruz existe diálogo entre las dirigencias partidistas, aunque las definiciones finales dependen de los acuerdos nacionales.

El dirigente del PT consideró que la llegada de Citlalli Hernández a la dirigencia nacional de Morena podría facilitar las negociaciones rumbo a 2027, “hay buena relación con la compañera Citlalli. Es una mujer comprometida con la 4T”, comentó.

Incluso, sostuvo que, si ella hubiera participado en las negociaciones anteriores, la coalición no se habría fracturado la alianza en el 25.

Vicente Aguilar adelantó que el PT buscará conservar los distritos donde actualmente tiene presencia política y competir por otras posiciones en caso de concretarse una alianza parcial.

“Tenemos Zongolica, tenemos Santiago Tuxtla, tenemos Coatepec, tenemos Misantla. Obvio que vamos a empujar para pelear cuatro o cinco más”, señaló.

Agregó que también buscarán competir en distritos como Martínez de la Torre, Pánuco, Río Blanco y Xalapa.

Sobre la discusión interna respecto a la reelección legislativa, Aguilar dejó en claro que el PT mantiene una postura distinta a la expresada por Morena, “si Morena dice no a la reelección, nosotros ahorita decimos sí a la reelección”.