Semarnat refuerza protección del jaguar en México

febrero 9, 2026

La Semarnat, a través de su Oficina de Representación Estatal (ORE), dirigió la Reunión del Grupo de Conservación del Jaguar en Yucatán, donde autoridades ambientales, especialistas y organizaciones civiles analizaron el estado en el que se encuentra este felino en el país, con el objetivo de fortalecer su defensa.

En la Reunión del Grupo de Conservación del Jaguar, los participantes abordaron soluciones y propuestas clave para mejorar la protección y conservación de estos ejemplares en territorio nacional, el Gobierno de México, a través múltiples acciones, como la conservación de los ecosistemas en las regiones donde habita, la aplicación de resultados de investigaciones científicas y la promoción de una concientización sobre la coexistencia entre humano-felino.

Jaguar, un símbolo amenazado

Cabe recordar que el jaguar fue una de las primeras especies incluidas en el Apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1973, debido a la cacería furtiva y el daño a los ecosistemas en donde se desenvuelve.

Así, en 2025, México fue anfitrión de la firma del Plan de Acción para la Conservación del Jaguar, donde 18 países de América Latina que cuentan con ejemplares de este felino asumieron la responsabilidad de aplicar estrategias de protección de manera coordinada. De esta manera, se han realizado diversos esfuerzos de conservación como la conservación de los hábitats y la concientización de la población en materia de convivencia.

¿Cuáles fueron las propuestas para proteger a este felino?

Asimismo, aunque ya se han realizado distintas acciones para proteger a los jaguares, los asistentes del Grupo de Conservación destacaron que es indispensable continuar esforzándose por el cuidado de esta especie amenazada.

En este sentido, entre las soluciones brindadas por las autoridades ambientales y civiles, se incluyó el cuidado de las selvas y bosques donde se encuentra, la mejora en los procesos de inspección y videovigilancia, evaluación de su censo poblacional, erradicación de la cacería furtiva y comercio ilegal, fortalecimiento de la colaboración interinstitucional y el incremento de la participación de la sociedad para su preservación.