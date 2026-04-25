Profepa participa en investigaciones de tráfico de vida silvestre en Veracruz

abril 24, 2026

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de su oficina en Veracruz, colabora con fiscalías en la integración de dos carpetas de investigación relacionadas con la posible extracción y tráfico de fauna silvestre en las regiones de Tuxpan y Poza Rica.

⇒ Esto se deriva de solicitudes realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de contar con dictámenes técnicos especializados que permitan la correcta identificación de los ejemplares y así fortalecer las investigaciones en curso.

En un primer caso, se realizó la determinación de 20 aves canoras y de ornato silvestres, entre ellas 14 ejemplares de cardenal común y seis charas verdes, las cuales fueron aseguradas por la autoridad ministerial y trasladadas a la Universidad Veracruzana de Tuxpan, a fin de que se les diera atención inmediata. Los ejemplares fueron encontrados en condiciones de visible trato indigno, en jaulas transportadoras, sin agua y mínimo alimento, visiblemente estresadas y con el plumaje maltratado.

En el segundo caso, se realizó la determinación de tres ejemplares de mono araña de menos de ocho meses de edad, los cuales eran transportados en una caja de cartón, en condiciones de trato indigno, con deshidratación y estrés, sin documentación que acreditara su legal procedencia.

En ambos casos, la Profepa emitió opiniones técnicas en materia de vida silvestre y proporcionó orientación a las autoridades sobre el manejo, atención y canalización de los ejemplares, con el objetivo de salvaguardar su estado de salud y evitar riesgos durante su resguardo.

El tráfico ilegal de vida silvestre representa una de las principales amenazas para la biodiversidad, al involucrar la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y fauna silvestre, en contravención de la legislación ambiental y de los tratados internacionales de los que México forma parte.

La Profepa continuará colaborando con las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones y dará seguimiento a los casos, en tanto avanzan las investigaciones correspondientes.