Técnicos forestales de Perote toman Semarnat en Xalapa

octubre 15, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La crisis de la industria forestal en la región de Perote escaló este miércoles 15 de octubre con una protesta masiva frente a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Xalapa.

La movilización, que reunió a ejidatarios, técnicos e industriales, se concentró en demandar la liberación de permisos de aprovechamiento maderable, presuntamente congelados desde hace más de 36 meses.

Los manifestantes denunciaron un patrón de burocracia excesiva y extralimitación de funciones por parte de los servidores públicos. Acusan directamente a funcionarios de la Semarnat de Xalapa de solicitar «más requisitos de los contemplados por la ley», manteniendo los proyectos sin avance.

El asesor técnico Octavio Romero García destacó la grave consecuencia social de esta parálisis.

“La excesiva burocracia ha detenido la industria; no hay materia prima y la gente está emigrando porque aquí no hay oportunidades”, explicó, ilustrando cómo la falta de materia prima y la imposibilidad de sacar embarques de los aserraderos están afectando el sustento de las familias y forzando la migración.

Recordaron a las autoridades que esta es la segunda ocasión en meses que protestan (la primera fue en julio), y advirtieron que el plantón será indefinido hasta obtener un compromiso verificable que permita destrabar la economía forestal de Perote.