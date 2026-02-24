Yucatán registra 19 nuevos casos de gusano barrenador

febrero 23, 2026

La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) informó que, en el reporte más reciente sobre casos de gusano barrenador en Yucatán, se identificaron 19 nuevas casos en bovinos, caninos, equinos y felinos. Ante ello, se reiteró la importancia de mantener la higiene en los animales y tratar adecuadamente cualquier herida.

La dependencia precisó que se registró un caso en Hunucmá, Tekax, Cacalchén, Yaxcabá, Tzucacab y Tunkás; dos casos en Tetiz y Oxkutzcab; tres casos en Tizimín; y seis casos en Mérida. Con esta actualización, Yucatán alcanza un acumulado de mil 617 reportes y cero muertes.

⇒ La miasis afectó miembro posterior, conducto auditivo, tórax, región costal y esternal, vulva, ombligo y región cervical, en especies con edades que van de ocho días a 15 años.

La Secretaría de Desarrollo Rural exhortó a reportar oportunamente, a través de los canales oficiales, cualquier sospecha de presencia de la plaga de gusano barrenador; esto, a fin de recibir atención veterinaria especializada y tratamiento gratuitos, que favorezcan la recuperación de las especies.

⇒ Se recomendó retirar los gusanos con pinzas y colocarlos en un frasco con alcohol, evitando que caigan al suelo, con el objetivo de interrumpir el ciclo de vida de la mosca.

Para procurar el bienestar del hato ganadero, la dependencia estatal informó que trabaja de manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que mantiene disponibles la línea telefónica 800 751 2100 y el WhatsApp 55 3996 4462 para cualquier reporte de gusanera.