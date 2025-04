Proceso electoral desborda los ánimos, llama la gobernadora a evitar campañas de miedo

abril 24, 2025

*Son dos las líneas de investigación en los hechos violentos en Papantla, los cuerpos de las víctimas fueron identificados por sus familiares

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García informó que son dos líneas de investigación en torno de los homicidios de tres personas en una carretera rumbo a la comunidad El Volador, municipio de Papantla y la localización de restos humanos en el mismo municipio.

Entrevistada a su salida de las instalaciones de la Guardia Nacional en Papantla, donde encabezó la Mesa de Seguridad de este jueves, la mandataria consideró que ante el inminente inicio del periodo de campaña a las presidencias municipales, los ánimos se empiezan a desbordar.

“Realmente la ciudad de Papantla está tranquila, la ciudad de Tuxpan está tranquila y estos hechos tienen dos líneas de investigación, va a ser importantísimo por que vamos a ver ¿quién es la mano que mece la cuna?, como se dice y después en tiempo electorales salen personajes y luego se victimizan, andan llorando, dicen que ellos no son, pero la gente quiere vivir en paz elecciones tranquilas”.

En ese sentido, Nahle García aseguró que se garantizará que haya un proceso electoral tranquilo y seguro para las y los veracruzanos.

Recordó que durante el mes de mayo los candidatos y las candidatas realizarán campaña, por lo que los exhortó a hacerla con propuestas, de cercanía con la gente y evitar campañas de miedo y terror.

“No es con miedo, no es con terror, no es con pánico tenemos que garantizar la seguridad de todos, por eso estamos aquí. Una campaña propositiva y aquellos personajes que le apuestan al pánico, que le apuestan al escándalo, que después andan llorando y victimizando, andan en las altas esferas, después que no se quejen”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo Estatal hizo un exhorto respetuoso a todos los partidos políticos para que tranquilicen a sus candidatos y a su vez los llamen a hacer una campaña de propuestas, pues la gente quiere que los próximos gobernantes sean gente propositiva, honorable y honesta.

IDENTIFICADOS LOS CUERPOS DE PERSONAS ASESINADAS EN PAPANTLA

Asimismo, Rocío Nahle indicó que en el informe de la Fiscalía General del Estado ante la Mesa de Seguridad se dio a conocer que las personas asesinadas en el municipio del norte ya fueron identificadas por sus familiares.

Y al referirse al presunto atentado contra comunicadores del medio de comunicación Presente en Poza Rica, dijo que fue una situación extraña.

“Por eso les digo que hay que tranquilizarse, porque fueron disparos en la madrugada, sin sentido, estaba una persona, un comunicador relativamente cerca”.

La mandataria dijo que el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional se mantienen en la zona norte en los municipios de Tuxpan, Poza Rica y Papantla para reforzar la seguridad y proteger a la población.