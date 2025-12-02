Primer Informe: Rocío Nahle cumple con abasto de medicamentos y amplía la atención médica

diciembre 2, 2025

Xalapa, Ver., martes 02 de diciembre de 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García cumplió su promesa de campaña al garantizar el abasto de 17 millones 028 mil medicamentos, fortaleciendo así un sistema de atención más funcional y cercano en los 212 municipios.

Durante su mensaje al pueblo de Veracruz en Plaza Lerdo, destacó que la salud “es lo prioritario en todo ser humano” y recordó que el acceso a las medicinas fue la principal demanda ciudadana, por ello, consolidó su estrategia con 30 unidades, garantizando el suministro de 61 hospitales y 813 centros de salud.

Adelantó que el nuevo acelerador lineal, donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, ya se encuentra en la Aduana del puerto de Veracruz y se trabaja con COFEPRIS para su traslado e instalación conforme a la norma.

Señaló que este año se priorizó que el Centro Estatal de Cancerología incremente su productividad y brinde atención y medicamentos “de manera inmediata, porque es un tema de urgencia”.

Recordó también la inauguración del Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, realizada junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, con una inversión superior a 800 millones de pesos, este nuevo centro de alta tecnología dará atención a población de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, se avanzó en la rehabilitación de unidades médicas con mejoras en instalaciones eléctricas, impermeabilización, pintura y la nueva sala de espera de la Torre Pediátrica en Veracruz, “tenemos que seguir rehabilitando todos nuestros hospitales y clínicas; les hace mucha falta”.

Entre la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar se incrementaron consultas, cirugías y atención personalizada, al corte de octubre, se registraron más de 3.19 millones de consultas generales y 392 mil consultas de especialidad.

Finalmente celebró que la atención a la salud mental aumentara un 56% en consultas, con acciones de prevención de conductas suicidas; en materia de donación y procuración de órganos, el estado logró salvar 138 vidas mediante procedimientos realizados en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes.