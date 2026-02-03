Presidente de Corea del Sur responde a la solicitud de Sheinbaum sobre más conciertos de BTS en México

febrero 2, 2026

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ya respondió a la carta enviada por el Gobierno mexicano, agradeciendo el interés de las y los mexicanos por BTS, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. El mandatario coreano ya se puso en contacto con la empresa productora del grupo de K-pop.

“Me contestó el presidente de Corea, que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS”, aseguró la mandataria durante su Mañanera del Pueblo de este lunes 2 de febrero.

Aunque el Gobierno mexicano estableció contacto con Corea del Sur para solicitar que la agrupación de K-pop programe nuevas fechas de conciertos en México, esto no se ha confirmado. “Esperan que muy pronto se pongan en contacto; esperemos que sean buenas noticias”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Esto se da luego de que una gran cantidad de seguidores se quedaron sin poder comprar entradas para alguno de los conciertos que BTS dará en el Estadio GNP, en la Ciudad de México; sin embargo, continúa la esperanza de que vuelvan al país para deleitar a sus fans.

Momentos antes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que se estableció un procedimiento por infracción a la Ley contra la empresa Ticketmaster, relacionado con la venta de boletos para los conciertos de BTS. La sanción por más de 5 millones de pesos fue presentada el pasado 28 de enero, tras lo cual la empresa proveedora tiene diez días para manifestarse, lo cual vence el 12 de febrero.

⇒ También se emitieron notificaciones a tres plataformas enfocadas a la reventa, que deberán ajustarse a la legislación nacional para evitar prácticas desleales. De no haber respuesta, la Profeco iniciará acciones legales y administrativas.