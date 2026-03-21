Incendio en planta automotriz deja 11 muertos en Corea del Sur

marzo 21, 2026

Un incendio en una planta de componentes automotrices dejó al menos 11 muertos y tres personas desaparecidas en Daejeon, Corea del Sur, además de decenas de heridos.

El siniestro ocurrió el viernes alrededor de las 13:17 horas, cuando las llamas se propagaron rápidamente dentro del inmueble, donde se encontraban cerca de 170 trabajadores.

De acuerdo con la agencia Yonhap, los equipos de rescate localizaron este sábado el cuerpo de la undécima víctima, mientras continúan las labores para ubicar a los tres desaparecidos.

El incendio dejó al menos 59 personas heridas, de las cuales 35 se reportan en estado grave, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades sanitarias coreanas.

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Las labores de emergencia se complicaron debido al riesgo de colapso de la estructura, lo que impidió a los bomberos ingresar de inmediato al edificio para combatir las llamas.

Además, dentro de la planta automotriz había alrededor de 200 kilogramos de sodio, una sustancia que intensificó el incendio y dificultó las tareas de control.

Por su parte, la Agencia Nacional de Bomberos activó una movilización a nivel nacional ante la magnitud del incidente, que requirió más de 10 horas para ser controlado.

Hasta el momento, las causas del incendio se desconocen; no obstante, algunos testigos reportaron haber escuchado una explosión previa al inicio del siniestro.