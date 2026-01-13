BTS vuelve a México con tres fechas en 2026

enero 13, 2026

El grupo surcoreano BTS anunció oficialmente su regreso a los escenarios con una extensa gira mundial, que incluye tres presentaciones en la Ciudad de México en mayo de 2026.

Los conciertos están programados para los días 7, 9 y 10 de ese mes en el Estadio GNP, según el calendario oficial publicado este jueves.

Este tour marca la primera actividad grupal completa de los siete integrantes (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook) desde el último concierto en Busan en 2022, tras concluir su servicio militar obligatorio.

La gira, que acompaña el lanzamiento de un nuevo álbum conjunto previsto para el 20 de marzo de 2026, comenzará en Corea del Sur en abril de ese año.

México se posiciona como una parada clave dentro del tramo norteamericano, que también contempla fechas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Toronto y Nueva York. Posteriormente, la agrupación se presentará en Europa durante el verano y recorrerá varias capitales latinoamericanas a finales de 2026.

La venta de boletos para las fechas mexicanas se realizará a través de Ticketmaster. Existirá una preventa exclusiva los días 22 y 23 de enero de 2026 para los miembros de la membresía oficial ARMY, que deberán registrar previamente su cuenta en la plataforma Weverse entre el 13 y el 18 de enero.

La venta general está programada para el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 horas. La agencia BigHit Music había anticipado que el regreso del grupo sería gradual, requiriendo un período de preparación antes de embarcarse en una agenda global de conciertos.

La última visita grupal de BTS a México fue en marzo de 2017, durante el evento KCON México, donde compartieron escenario con otros artistas del K-pop. Desde entonces, no han regresado como grupo completo, aunque miembros individuales como J-Hope y V han visitado el país en años posteriores para actividades solistas.