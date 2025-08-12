Arrestan a la ex primera dama de Corea del Sur por corrupción

Arrestan a la ex primera dama de Corea del Sur por corrupción

agosto 12, 2025

La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, fue detenida para impedir la destrucción de pruebas en medio de una investigación por cargos de soborno, tráfico de influencias y manipulación bursátil.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió la orden de arresto después de una audiencia. En ella los fiscales expresaron su preocupación por posibles destrucciones de evidencia.

Tras esto, las autoridades trasladaron a Kim Keon Hee al Centro de Detención del Sur de Seúl, donde permanecerá en régimen de aislamiento hasta nuevo aviso.

La también empresaria enfrenta acusaciones de favorecer a la exdiputada Kim Young Sun durante las elecciones parlamentarias de 2022 a cambio de sondeos favorables para Yoon en las elecciones de ese año.

Te puede interesar: Australia reconocerá al Estado de Palestina en Asamblea de ONU

Paralelamente se le señala por manipular el precio de acciones de Deutsch Motors, concesionario BMW, entre 2009 y 2012. Además, recibió un bolso de lujo del pastor Choi Jae Young, violando leyes anticorrupción.

Su detención, junto con la del expresidente Yoon por intento fallido de ley marcial en diciembre de 2024, convierte al matrimonio en el primero en la historia constitucional surcoreana en estar preso simultáneamente.

La exprimera dama enfrentará un proceso judicial con al menos 16 cargos adicionales que incluyen fraude electoral, lavado de dinero y tráfico de influencias con grupos religiosos.