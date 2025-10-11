Por daños a infraestructura en Poza Rica, FGE sólo atenderá casos urgentes

octubre 11, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver., 10 de octubre de 2025.– La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, informó que, debido a las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias e inundaciones registradas en la zona norte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz únicamente brindará atención a casos urgentes en el municipio de Poza Rica.

Explicó que las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Poza Rica, así como otras sedes en la región, sufrieron daños por el temporal, por lo que los servicios del Ministerio Público operarán de manera provisional en el Edificio Santander, ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 408, colonia Obras Sociales.

Hernández Giadáns expresó su solidaridad con la población afectada y con el personal de la institución en el norte del estado, quienes también enfrentan afectaciones en sus viviendas. Destacó que se ha conformado una red de apoyo interna para brindar respaldo moral y material a las y los trabajadores damnificados.

Asimismo, indicó que la Fiscalía evalúa las pérdidas en sus instalaciones, equipos y archivos, y que se aplicarán los procedimientos legales correspondientes para la recuperación de las operaciones normales.

“Nuestro compromiso es garantizar que los servicios del Ministerio Público se restablezcan a la brevedad, conscientes de la importancia que ello representa para el buen funcionamiento y la armonía social”, afirmó la Fiscal General.

Crearán red de apoyo para trabajadores de la FGE

De igual forma, Hernández Giadáns se solidarizó con la población de Poza Rica y alrededores, quienes atraviesan momentos difíciles tras verse perjudicados por las intensas lluvias que provocaron graves inundaciones.

Lamentamos, en especial que nuestros compañeros adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Poza Rica, y otras sedes del Norte del Estado, se encuentren viviendo momentos difíciles junto con sus familias.

“En solidaridad estamos gestionando una red de apoyo con la generosidad de todo el personal de nuestra Institución para respaldarles moral y materialmente en las afectaciones de sus hogares, buscando que pronto puedan restaurar sus actividades cotidianas”.