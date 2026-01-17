Órgano de administración del PJEV cambió nomenclatura de juzgados civiles

enero 17, 2026

La medida retrasaría hasta cuatro meses la resolución de los casos

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) determinó modificar la nomenclatura de los juzgados civiles en los 212 municipios del estado. La decisión se hizo pública en diciembre del 2025.

La medida está generando retrasos en los procesos civiles que se siguen en los distintos distritos judiciales, afirmó el abogado veracruzano Valentín Olmos.

El especialista consideró que esta decisión administrativa evidencia la falta de conocimiento de quienes están a cargo del Poder Judicial, ya que, en lugar de agilizar, retrasa la atención de los expedientes.

“No justificaron la decisión; a lo mejor solo quieren justificar su salario, pero no hay ningún argumento legal para dicha medida. Solo le cambiaron el número a los 21 distritos”, señaló.

Explicó que, al modificarse la nomenclatura, los jueces comenzaron a crear nuevos cuadernillos, en los que se establece que es necesario notificar nuevamente a cada abogado sobre las causas que llevan, antes de poder continuar con su resolución.

De acuerdo con el abogado, la revisión de los procesos civiles podría retrasarse hasta cuatro meses, lo que va en detrimento del principio de justicia pronta y expedita. “Es un relajo. Podría ser que la medida se haya dado con dolo”, expresó.

Finalmente, indicó que la determinación se tomó en una reunión del Órgano de Administración y que únicamente se notificó mediante una circular emitida en diciembre de 2025, sin que se expusiera alguna justificación legal.