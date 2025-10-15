Amplía PJEV suspensión de labores en Distritos Judiciales del norte de Veracruz

octubre 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Órgano de Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) amplió por dos días más la suspensión de labores en todos los órganos jurisdiccionales, administrativos y actuarías ubicados en la zona norte de la entidad.

Debido a la emergencia provocada por las lluvias e inundaciones, permanecerán sin actividades los Distritos Judiciales de Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca, Huayacocotla, Pánuco y Ozuluama, de acuerdo con el nuevo acuerdo emitido por el Poder Judicial.

Las labores se habían suspendido desde el pasado 9 de octubre y el plazo vencía este miércoles 15 de octubre, sin embargo, ante las afectaciones que aún prevalecen, se determinó prorrogar la declaratoria de días inhábiles hasta el viernes 17 de octubre.

El Pleno del Órgano de Administración Judicial precisó que esta medida se toma en seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Protección Civil estatal, con el fin de salvaguardar la integridad física del personal judicial y del público usuario.