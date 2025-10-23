PJEV reforzará seguridad: habrá registro facial y control total de entradas y salidas

octubre 23, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Para mantener un control sobre las personas que ingresan y salen de las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz, especialmente aquellas que acuden de manera frecuente, se implementará un sistema electrónico de identificación facial que permitirá registrar fotografías y datos personales de abogados y trabajadores judiciales.

El Órgano de Administración de Justicia del Poder Judicial emitió nuevos lineamientos y disposiciones para regular el acceso a sus instalaciones, que aplicarán en las ciudades judiciales y juzgados, y que permitirán contar con un control biométrico de los asistentes.

Por instrucción superior, se determinó que el personal de seguridad y vigilancia será el responsable de autorizar, negar o solicitar la salida de visitantes en todos los edificios del Poder Judicial de Veracruz.

Asimismo, se informó que visitantes, abogados, peritos y servidores públicos deberán acatar las directrices de ingreso con el fin de preservar la seguridad y el orden en las ciudades judiciales y juzgados del estado.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, los visitantes y el público en general deberán identificarse en las casetas o áreas de acceso mediante un documento oficial vigente con fotografía, proporcionando su nombre, destino y motivo de visita.

Las personas abogadas, peritas, servidoras públicas del Poder Judicial del Estado y quienes ingresen de forma frecuente deberán registrarse en el sistema electrónico de identificación facial, presentando su cédula profesional o gafete institucional, además de proporcionar los datos requeridos y permitir la toma de una fotografía de su rostro. En caso de que el sistema aún no esté instalado, deberán identificarse con una credencial vigente.

Quienes ingresen con bolso de mano, portafolio, maleta o bolsa deberán permitir la revisión de su interior para prevenir el ingreso de sustancias u objetos prohibidos o peligrosos.

Una vez autorizado el acceso, los asistentes deberán mantener una conducta respetuosa y ordenada. Se prohíben actos de violencia o alteraciones del orden; de incumplirse estas disposiciones o las indicaciones del personal de seguridad, se podrá negar el ingreso o solicitar la salida de las instalaciones judiciales.