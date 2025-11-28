PJEV se retracta: ya  no es obligatorio el registro fácil para abogados

noviembre 28, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Poder Judicial del Estado de Veracruz determinó que el registro en el sistema de reconocimiento facial, que se había anunciado como una medida obligatoria, no lo será para abogados, ellos podrán ingresar a las instalaciones con sus cédula profesional o registrándose en el libro de entrada.

El sistema de control de acceso mediante datos biométricos fue anunciado oficialmente por el Órgano de Administración Judicial del PJEV el 22 de octubre de 2025.

La medida aplicaría para trabajadores judiciales, abogados, litigantes, visitantes y otras personas que ingresan al edificio, con el fin de “controlar la entrada y salida” y reforzar la seguridad en los inmuebles del Poder Judicial.

Previo al anuncio, en el mes de septiembre, se implementó la medida y se pidió a los abogados la toma de datos biométricos. Quienes se negaron, les notificaron que no podían entrar a las instalaciones.

En declaración, el 18 de noviembre, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), defendió el sistema biométrico como un mecanismo para identificar quién entra y permanece en los edificios, lo cual es fundamental en casos de emergencia y para mantener un registro confiable ante la naturaleza delicada de los asuntos que se manejan en el Poder Judicial.

En ese momento, aseguró, que no había quejas de los abogados respecto del sistema que ya se estaba implementando en la entidad.

No obstante, a través de un escrito el Órgano de Administración Judicial del PJEV, aclaró que no es obligatorio la toma de datos biométricos para los abogados que ingresan a sus instalaciones. La precisión se realizó en respuesta a la queja presentada por el abogado Valentín Olmos Alfonso.

De acuerdo con el oficio emitido por el Órgano de Administración Judicial, los abogados pueden optar por no darse de alta en el sistema y, en ese caso, deberán realizar su registro diario de ingreso “de la misma manera que el público en general”, cumpliendo con los requisitos señalados en el Aviso de Privacidad vigente.

El documento también señala que el sistema utiliza únicamente tecnología de reconocimiento facial mediante fotografía, y no emplea métodos como reconocimiento de iris. La información recabada se administra conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley estatal correspondiente.

Asimismo, el Poder Judicial informó que las personas que ingresan a vender productos dentro del recinto deberán estar autorizadas por el Órgano de Administración, cumplir los requisitos de registro facial para validación de identidad y respetar los horarios establecidos. El acceso para este grupo se realiza únicamente por la caseta ubicada en avenida Ferrocarril Interoceánico.