Piden calles e infraestructura segura con rodada en Xalapa

agosto 9, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ciclistas y peatones en Xalapa pidieron una vez más acciones urgentes para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad vial en la capital para todos.

En una rodada y caminata alterna a la convocada por el Ayuntamiento de Xalapa «Rodada por la paz» que fue cancelada, Juan Morales Trejo, ciclista, advirtió que la ciudad enfrenta un problema grave en esta materia.

“Que se haga algo en cuanto a movilidad y seguridad vial porque padecemos una crisis que se está llevando la vida de varias personas”, dijo.

Sostuvo que sus solicitudes no se limitan al uso de la bicicleta como medio de transporte sino para quienes enfrentan retos de movilidad como el uso de sillas de ruedas.

“Como persona que anda en bicicleta no solo defiendo el derecho de andar en bici por la ciudad, sino que también estamos aquí por las personas en condiciones vulnerables en cuanto a movilidad”, dijo.

Agregó que entre las principales carencias, señaló la falta de infraestructura peatonal adecuada.

“Hay banquetas mal hechas, invadidas por automóviles, no se puede caminar por la ciudad”, denunció y refirió que circular en bicicleta implica riesgos constantes.