Peligran casas por posible colapso en colonia Emiliano Zapata

octubre 10, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Familias residentes de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Xalapa, viven en constante zozobra y con el temor de perder sus patrimonios debido a que una parte del afluente del arroyo «Carneros» ha socavado gravemente los cimientos de sus casas.

Son al menos tres viviendas ubicadas en la prolongación «José Mancisidor» las que corren un peligro inminente de colapso. El riesgo se intensificó tras las recientes lluvias, que causaron mayores daños a las estructuras.

El señor Francisco Landa, uno de los vecinos más afectados en esta periferia de la capital veracruzana, relató la crítica situación: «El agua, cuando crece se desplaya y ahora ya dañó los cimientos de las casas».

Esta situación ha obligado a algunos integrantes de las familias a abandonar sus hogares por seguridad. La situación más alarmante la presenta la vivienda marcada con el número 103, propiedad de la señora Teodora Landa Falfán.

Con tristeza y angustia, la señora Landa Falfán contó que el piso de uno de sus cuartos «está prácticamente en el voladero», ya que las bases han sido carcomidas por el constante paso del agua.

El miedo a un desplome ha forzado a la señora Landa Falfán a buscar otra residencia, mientras que en su casa se observa la humedad en paredes y techos, e incluso la necesidad de levantar muebles para protegerlos de la filtración del agua.

Ante la inminencia de una tragedia, los vecinos hacen un llamado desesperado a las autoridades locales y estatales.

El señor Francisco Landa insistió en la necesidad de intervención inmediata: «Queremos que se nos apoye con la canalización del arroyo o de lo contrario los problemas van a continuar y después será peor».

Las familias solicitan de manera urgente la construcción de un muro de contención y la canalización adecuada del afluente, el cual desciende desde la colonia Salud, en las cercanías de la avenida Adolfo Ruiz Cortines. Los colonos temen que, sin estas obras, el próximo temporal signifique la pérdida total de sus viviendas.