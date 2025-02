Papás toman indefinidamente primaria “20 de Noviembre”; exigen cambio de intendentes

febrero 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Madres y padres de familia de la escuela primaria “20 de Noviembre” protestaron y tomaron el plantel de manera indefinida en la colonia Luz del Barrio, para exigir el cambio de cinco intendentes, a quienes señalan de no garantizar espacios limpios para los alumnos.

La comunidad escolar está inconforme por la falta de limpieza, el maltrato hacia los niños por parte del personal de intendencia, y la inacción de los directivos.

De acuerdo con Ulises Ortiz, padre de tres alumnos, uno de primero, otro de quinto y uno más del sexto grado, se ha solicitado también la intervención de las autoridades educativas sin recibir una respuesta favorable.

““La inconformidad de nosotros es sobre la limpieza de la escuela, del plantel. Es grande, es amplia. Son cinco intendentes. A veces pasan cinco días, varios días sin hacer los salones. Como puedes ver, mira, aquí está una maestra haciendo la labor de limpieza cuando le toca al intendente. El intendente se va a limpiar su vehículo en horas de trabajo”.

El plantel se localiza sobre la calle Fernando Gutiérrez Barrios de la colonia Luz del Barrio, en los límites de la ciudad de Xalapa con el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan.

“Con ellos entran personas desconocidas, que son ajenas al plantel. Aquí el director está haciendo la labor de podar cuando es trabajo de los intendentes y no la quieren realizar. Adentro, el excremento de las palomas no es de un día. Pasan días, días, días. Si les pide de favor, si pueden limpiar, no lo realizan. Las maestras haciendo la labor de los intendentes”.

Las mamás y papás estiman que en esta escuela hay más de 300 estudiantes, quienes están en riesgo al hacer uso de los sanitarios, los cuales casi siempre están sucios y representan un foco de infección.

“Hay veces que van los niños. Las personas que están adentro, que se encargan de la limpieza. Van y los, como que les hablan un poco golpeado”, enfatizó Ulises Ortiz.