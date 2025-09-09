Toman Torre Orgullo Veracruzano por falta de docentes en primaria de Tepatlaxco

septiembre 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Madres y padres de familia de la escuela primaria “Enrique C. Rébsamen” se manifestaron y tomaron las instalaciones de la Dirección de Escuelas Primarias Estatales, ubicada en la Torre Orgullo Veracruzano de la colonia Revolución, en esta ciudad de Xalapa.

Las personas denunciaron que desde hace diez años el plantel educativo carece de tres profesores, lo que afecta el rendimiento académico de los estudiantes.

La escuela se ubica en la localidad de San José Tenejapa, municipio de Tepatlaxco, en la zona centro del estado de Veracruz.

Los inconformes exigieron la asignación urgente de docentes para los grados de tercero y quinto, que llevan una década sin maestros titulares. Además de que no tienen director.

Con pancartas y consignas, los manifestantes bloquearon el acceso a oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Protección Civil y otras dependencias que operan en el edificio.

“Desde hace diez años estamos solicitando y no nos han dado alguna respuesta. Se han traído solicitudes y no han dado respuesta”, expresó una madre de familia.

La primaria atiende a 108 estudiantes con apenas tres profesores, lo que obliga a combinar grupos, reducir contenidos y limitar el desarrollo académico de los alumnos.

El inicio del ciclo escolar 2025–2026 fue interrumpido en esta localidad debido a las protestas, lo que derivó en la suspensión de clases durante varios días.