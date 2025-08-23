OPLE abre registro a la Red de Mujeres Electas en Veracruz

agosto 23, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo Público Local Electoral (OPLE) busca consolidar una red de mujeres alcaldesas electas, propietarias y suplentes, que funcionará como un mecanismo de comunicación y acompañamiento frente a la violencia política en razón de género.

Por lo anterior, mantiene abierto el registro para integrar la Red de Mujeres Electas derivada del proceso electoral ordinario 2024-2025. Las interesadas pueden inscribirse a través de la página oficial del organismo, escaneando un código QR habilitado para este fin.

El objetivo, de acuerdo con el OPLE, es que la red funcione como un mecanismo de comunicación y acompañamiento frente a la violencia política en razón de género, así como un espacio de intercambio de experiencias, apoyo mutuo y agencia de cambio para las nuevas generaciones.

Un canal de apoyo y capacitación

La Red de Mujeres Electas busca convertirse en un canal de comunicación institucional que permita erradicar la violencia política de género en el ejercicio de los cargos públicos.

Para ello, se prevé crear un vínculo entre las autoridades y las funcionarias electas con el fin de orientar, capacitar y brindar información sobre cómo enfrentar estas conductas.

El acompañamiento estará dirigido a todas las mujeres que accedieron a un cargo a través de un partido político, candidatura independiente, común o coalición. La red dará seguimiento a su participación política durante todo el ejercicio del cargo y pondrá a disposición herramientas para detectar conductas de violencia política, así como orientación para presentar denuncias y apoyo en el proceso legal correspondiente.

Asimismo, se contempla la generación de espacios de comunicación para que las mujeres en cargos de elección popular compartan experiencias y construyan estrategias conjuntas frente a situaciones de riesgo o discriminación.

Duración y alcances de la red

El OPLE puntualizó que la Red de Mujeres Electas tendrá vigencia desde su aprobación por el máximo órgano de dirección del organismo y permanecerá activa hasta la conclusión de los cargos públicos obtenidos en el proceso electoral local ordinario 2024-2025.

Además de generar espacios de apoyo, la comisión llevará un registro de las mujeres inscritas y de las denuncias que se presenten por violencia política en razón de género, lo que permitirá contar con un diagnóstico actualizado y reforzar las acciones de protección.