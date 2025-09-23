Onda tropical provocará lluvias fuertes en Veracruz

septiembre 23, 2025

Este día, Narda se localizará como huracán al suroeste de Jalisco; sus bandas nubosas mantendrán las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes, vientos y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. La onda tropical núm. 34 avanzará lentamente por el sureste mexicano, continuará interactuando con una vaguada en altura y generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este), Tabasco (sureste), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste y sur). Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, interaccionará con el monzón mexicano, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana. Finalmente, canales de baja presión, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Puebla (este) y Guerrero (costa).



Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para más información de la tormenta tropical Narda en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de septiembre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (este), Guerrero (costa), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sureste), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas y Aguascalientes.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de septiembre de 2025:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste) y Chihuahua (noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz y Tabasco.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 23 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 23 de septiembre de 2025:



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California Sur (sur), costas de Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla dispersos. Por la tarde, ambiente cálido. Probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo despejado a medio nublado durante el día con chubascos y descargas eléctricas en la región. Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas serranas, con bancos de niebla en el noroeste de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur).

Pacífico Norte: Cielo despejado por la mañana. Por la tarde, medio nublado a nublados con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente fresco a templado en la región, así como frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 45 km/h en costas de la región.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; así como rachas de hasta 35 km/h en Nayarit.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales intensas en Guerrero (costa), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (oeste y sur); todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla y ambiente fresco. Durante la tarde, cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guerrero y rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta de Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Guerrero y de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Tabasco (sureste) y Veracruz (sur), así como fuertes en Tamaulipas; todas con descargas eléctricas, además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente templado a fresco durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de componente este de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la región; las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente cálido a caluroso y vientos de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la península.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes; y sin lluvia en Coahuila. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente fresco por la mañana y frio a muy frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Durango.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales intensas en Puebla (este) y fuertes en Guanajuato y Morelos; todas con descargas eléctricas; además, podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo. Ambiente fresco a templado durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato y Querétaro.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chis., 88.0; Centro, Tab., 42.0; Uruapan, Mich., 25.0; Santiago Yaveo, Oax., 18.0; Valladolid, Yuc., 16.0 y Magdalena Contreras, CDMX, 4.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 41.0; Ejido Nuevo León, B.C., 40.0; La Paz, B.C.S., 39.2; Monclova, Coah., 39.0, Culiacán, Sin., 37.8; Ciudad Victoria, Tamps., 36.6; Chihuahua, Chih., 35.4 y Tacubaya, CDMX, 27.5.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 11.0; Temosachic, Chih., 12.6; Zacatecas, Zac., 13.0; Pachuca, Hgo. y Puebla, Pue., 13.2; Tlaxcala, Tlax., 13.4; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.2 y Tacubaya, CDMX, 16.0.