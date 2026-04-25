Ámbiente caluroso y chubascos en Veracruz

abril 25, 2026

Para este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del territorio nacional mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste), extendiéndose a partir de este día hacia Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (este y sur), Estado de México (noreste y suroeste), Ciudad de México, Tabasco (centro y este), Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste). Por otra parte, una línea seca se extenderá sobre el noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando chubascos y rachas fuertes de viento en Nuevo León y Tamaulipas, y con posible formación de torbellinos en Coahuila. Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además del sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en Puebla (este) y Oaxaca (centro).

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de abril de 2026:



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (este) y Oaxaca (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 25 de abril de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte, oeste y suroeste), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala.





Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada de hoy 25 de abril de 2026:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento para hoy 25 de abril de 2026:



Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Baja California. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras: Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; con posibles torbellinos: Coahuila; y de componente sur: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y Veracruz (sur).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Yucatán.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 29 a 31 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Inicia onda de calor en el Estado de México (noreste y suroeste) y Ciudad de México. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, bancos de niebla en zonas altas de la península y ambiente fresco en la región, siendo muy frío en sierras de Baja California. Durante la tarde, incremento de la nubosidad con lluvias aisladas en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur; ambiente caluroso en Baja California Sur (sur) y cálido en Baja California. Viento del oeste y noroeste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Baja California y rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, con onda de calor en Sinaloa (centro). Viento de componente oeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en zonas de Sonora; y rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en sierras de Michoacán. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este) y Michoacán (sur y suroeste). Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en Oaxaca (centro), las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves; además de intervalos de chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente muy caluroso, permaneciendo la onda de calor en Chiapas (centro y noreste), Guerrero (noroeste, este y sur) y Oaxaca (sur). Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Tamaulipas y Veracruz, y sin lluvia en Tabasco. Por la mañana, ambiente templado en la región y fresco con bancos de niebla en sierras de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, permaneciendo la onda de calor en Tamaulipas (suroeste) y Veracruz (centro), e iniciando en Tabasco (centro y este). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y de componente sur de la misma intensidad en Veracruz; rachas de hasta 40 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde, ambiente muy caluroso, iniciando una onda de calor en Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche y Yucatán.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Coahuila y Nuevo León, y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en sierras de Zacatecas y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, permaneciendo la onda de calor en Durango (noroeste), Nuevo León (sur) y San Luis Potosí (centro y sur) e iniciando en Zacatecas (norte, centro y sur) y Aguascalientes. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y con posible formación de torbellinos en Coahuila; así como rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas y rachas de hasta 40 km/h en Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales fuertes en Puebla (este), las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves; además de chubascos en Tlaxcala y lluvias aisladas en Hidalgo. Sin lluvia en Guanajuato, Querétaro y Morelos. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de nieblas en sierras de Puebla. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Morelos, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro) e Hidalgo (norte y este), e iniciando en Puebla (norte y suroeste) y Tlaxcala (este y sur). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Querétaro e Hidalgo; y con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Lumbrera 5, Xochimilco, CDMX, 20.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Rioverde, S.L.P., 41.7; Mérida, Yuc., 41.5; Choix, Sin., 40.0; Campeche, Camp., 39.6; Villahermosa, Tab., 38.5; Torreón, Coah., 38.0; Tuxpan, Ver., 37.6; Tapachula, Chis., 36.7; Hermosillo, Son., 36.5; Salina Cruz, Oax., 36.5 y Tacubaya, CDMX, 30.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 7.1; Guadalajara, Jal., 11.8; Aguascalientes, Ags., 13.0; Pachuca, Hgo., 13.2; Zacatecas, Zac., 14.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.4; Saltillo, Coah., 15.3; Chihuahua, Chih., 15.4 y Tacubaya, CDMX, 15.6.