Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, misión del Orfis

enero 22, 2026

Diputadas y diputados cuestionan a la auditora general sobre la Cuenta Pública 2025, los reintegros por daño patrimonial y el Buzón Fiscalizador aprobado por este Congreso.

Xalapa, Ver., 22 de enero de 2026.- En cumplimiento del mandato constitucional, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura de Veracruz dio continuidad a la rendición de cuentas de los organismos autónomos del estado al recibir y conducir la comparecencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) correspondiente al ejercicio 2025.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, los diputados Miguel Guillermo Pintos Guillén y Felipe Pineda Barradas y la diputada Bertha Rosalía Ahued Malpica, presidente, secretario y vocal de dicha comisión, respectivamente, coordinaron los trabajos que iniciaron a las 10:15 con la presentación de la auditora general Delia González Cobos.

La funcionaria afirmó que, con el impulso de las tecnologías de la información, el fortalecimiento del marco legal, la certificación de procesos de calidad y antisoborno y la profesionalización de su personal, el Orfis coadyuva a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

De acuerdo con su titular, este organismo fundamenta su actuar en los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad en las fases de Planeación, Ejecución de Auditorías, Comprobación, Integración del Informe de Resultados, entrega al Congreso del Estado, Investigación y Substanciación.

Delia González dio a conocer que el Orfis integró y actualizó el Programa Anual de Auditorías 2025, que quedó conformado por 572 auditorías integrales, así como 824 revisiones y evaluaciones para un total de mil 396 que representan 15 por ciento más de las realizadas en 2024.

Concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior, dijo también, se determinó un presunto daño patrimonial a 223 entes fiscalizables por 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos y 311 entes presentaron inconsistencias de carácter administrativo y/o recomendaciones. Derivado de la etapa de solventación del pliego de observaciones, 156 entes fiscalizables realizaron reintegros por 54 millones 591 mil 937 pesos.

Además, detalló las acciones que, previamente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, el Orfis realizó para instrumentar la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado aprobada por esta LXVII Legislatura.

Explicó el trabajo coordinado de colaboración y comunicación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y con los titulares de los 252 Órganos Internos de Control (OIC) de los 212 municipios y 40 paramunicipales, así como la atención a 144 entes con 542 asesorías vía telefónica, correo electrónico y presencial.

Respecto de las Auditorías Internas Coordinadas del ejercicio 2025, añadió, las y los servidores públicos recibieron capacitación en prevención, control y supervisión, en la homologación de los procedimientos de auditoría, en áreas de oportunidad para los entes fiscalizables en materia de Cumplimiento de Autorización del Gasto, Integración de Expedientes Unitarios de Obras, Adquisición de Bienes y Servicios y Procedimientos de Contratación de Obra, entre otros.

El organismo cumplió además el compromiso de ampliar la participación ciudadana a través del Programa Anual 2025 de las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, con el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos 2025, con la Guía para la Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y con el Manual Ciudadano para el Comité de Contraloría Social.

La auditora general dio cuenta también de las jornadas de capacitación dirigidas a servidoras y servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos, docentes y estudiantes de educación media y superior, de la Evaluación de la Participación Ciudadana en los 212 municipios correspondiente a la Cuenta Pública 2024 y de la capacitación a autoridades municipales y ciudadanos de los pueblos originarios y afromexicanos.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda de preguntas participaron las diputadas Dulce María Hernández Tepole, del Grupo Legislativo de Morena, Citlali Medellín Careaga, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Luz Alicia Delfín Rodríguez, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) con cuestionamientos respecto a los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, observaciones recurrentes y a qué se debe el aumento del monto por daño patrimonial en relación con 2024; mecanismos de verificación de las empresas de nueva creación, su cumplimiento para lo que fueron contratadas y el monto actual de la deuda pública del estado.

La capacitación impartida tras el reciente proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales, acciones para garantizar la gobernabilidad, acompañamiento y seguimiento al proceso y sanciones administrativas y/o penales aplicables por incumplimiento; criterios que utiliza el Orfis para fiscalizar fondos federales, saldo actual de la deuda pública municipal derivada de la bursatilización; monto recuperado de las denuncias interpuestas por daño patrimonial, quiénes realizaron mayores reintegros y bajo qué conceptos y a cuántas se aplicó sentencia.

Del mismo modo, la auditora respondió a las interrogantes de los diputados Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo (PT) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), en relación con los mecanismos de auditoría a los municipios para detectar irregularidades en trámites administrativos -baja o enajenación- de bienes e inmuebles, discrepancias en los montos detectados por la ASF y el Orfis.

También sobre las funciones de la Unidad de Investigación, ventaja de la aplicación de recursos tecnológicos como el Buzón Fiscalizador, mecanismo de atención e implicaciones de incumplimiento de recomendaciones; fundamentación legal para atribuir obras como la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente y la construcción del Nido del Halcón al Instituto de Espacio Educativos y quién audita al Orfis.

En la segunda ronda, las legisladoras María Elena Córdova Molina (MC), Elizabeth Morales García (PT), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU) y los diputados Urbano Bautista Martínez (PVEM) y Facundo Fernández de la Cruz (Morena) preguntaron por la contratación de empresas que realizan obra pública de mala calidad; legislación necesaria para fortalecer la fiscalización en Veracruz; irregularidades detectadas en las Cuentas Públicas 2024 y 2025 en la Secretaría de Salud de Veracruz y la autonomía del Orfis.

Además, sobre cómo garantizar la responsabilidad gubernamental municipal para que las Cuentas Públicas no queden inconclusas en el cambio de administración; la anticipación del Orfis para evitar observaciones recurrentes, medidas preventivas implementadas para evitar conflictos de interés de servidores públicos con despachos y evaluación a los mismos; expedientes y sanciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (Trijaev) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; acciones realizadas para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos; la sistematización de información en la Unidad de Investigación y su opinión acerca de la operatividad de la Plataforma Digital Anticorrupción.

Tras el mensaje final de las diputadas Tania María Cruz Mejía (PVEM), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU) y Elizabeth Morales García (PT) y de los legisladores José Reveriano Marín Hernández (Morena) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), el presidente de la comisión responsable de su desarrollo la dio por concluida siendo las 12:30 horas.