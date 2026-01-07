Obra por obra y en territorio, Rocío Nahle verifica la calidad de carreteras

enero 6, 2026

Tepetzintla, Ver., martes 06 de enero de 2026.- Con el compromiso de garantizar avances al ritmo que demanda Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García supervisó obras de infraestructura carretera y educativa en los municipios de Álamo, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Tantoyuca y Tepetzintla.

Durante la gira de trabajo, acompañada por el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano, revisó la rehabilitación de 51 kilómetros de la carretera Álamo–Huejutla de Reyes, una vía que conecta a más de una decena de comunidades de Álamo, Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez.

Al respecto, en redes sociales publicó “trabajando firme y en ruta por el desarrollo y la conectividad, para garantizar que el crecimiento llegue a todas y todos. Por amor a Veracruz”.

Posteriormente, supervisó el avance del Centro de Atención Múltiple en Tepetzintla, edificado en un terreno de dos hectáreas donado por el Ayuntamiento, en beneficio de niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Como parte de la misma jornada, la Gobernadora dio seguimiento a la modernización de aproximadamente 107.63 kilómetros de la Carretera Federal 127 Alazán–Canoas, trabajos que benefician a más de 300 mil habitantes de los municipios de Tempoal, Tantoyuca, Ixcatepec, Tepetzintla y Chicontepec.

En Ixcatepec, instruyó a garantizar la calidad de la obra y el cumplimiento de los tiempos de ejecución para restablecer de manera segura la conectividad en un tramo afectado por una socavación provocada por las lluvias, al tratarse de una vía que conecta el entronque con la carretera federal.

Más tarde, en la comunidad de San Sebastián, evaluó el avance en la construcción del Parque Infantil, un proyecto orientado al fortalecimiento del tejido social y al desarrollo integral de las familias de la región.

La Gobernadora se ha posicionado por la supervisión directa en territorio como prioridad de su administración para asegurar obras de calidad, acelerar los tiempos de ejecución y responder a las necesidades de conectividad y desarrollo de las y los veracruzanos.