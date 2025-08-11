Nuevas generaciones de ganaderos de Veracruz migran a EEUU

agosto 11, 2025

Juan David Castilla

Las nuevas generaciones de ganaderos han decidido abandonar la producción de leche en algunas regiones del estado de Veracruz para migrar a Estados Unidos de Norteamérica y otros países, en busca de mejores oportunidades laborales.

Así lo confirmó Antonio Martínez, productor de leche en Teapan, municipio de Rafael Lucio, quien trabaja actualmente con 19 cabezas de ganado, pero ha llegado a tener hasta 27.

“Ya no quieren trabajar al rancho, la gente ya no quiere, este pues ya no hay campesinos, ya no quieren. Las nuevas generaciones ya prefieren irse de chalanes, de albañiles o de pues a lo mejor hasta un vicio por ahí pero no quieren trabajar”.

El entrevistado mencionó que las nuevas generaciones ya no quieren trabajar en el campo, debido a que tienen otras aspiraciones, gracias a la influencia de las redes sociales y plataformas digitales como Tik Tok.

“Sí, muchos también dicen: voy a ser tiktoquero. Y yo he escuchado eso, no lo entiendo la verdad”, detalló el ganadero de la región capital del estado de Veracruz.

Antonio Martínez detalló que algunos de los que decidieron irse de la comunidad, volvieron después de varios años sin dinero ni propiedades.

“Mucha gente, sí, mejor se van. Mejor se van al norte, van al norte a buscar fortuna, muchos llegan igual o peor. Se les olvida que, me han platicado, van en la diversión y, pues, vamos a gastar y los años no perdonan. Ya llegan más grandes de edad y y sin dinero”.

El también Director de Fomento Agropecuario del ayuntamiento de Rafael Lucio indicó que los productores de leche reciben asesoría para mejorar sus procesos y sus ganancias económicas.

Aunque ha habido afectaciones por la caída de los precios, actualmente la comercialización se mantiene estable debido a que venden su producto a la empresa Nestlé en diez pesos con 30 centavos cada litro.