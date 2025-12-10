Nueva fiscal de Veracruz enfrentan un gran reto: Arzobispo de Xalapa 

diciembre 10, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong afirmó que la nueva fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, enfrenta un gran reto en su nuevo encargo por el rezago que existe en la dependencia que viene de años atrás.

En entrevista tras un desayuno que sostuvo con representantes de los medios de comunicación y al ser cuestionados sobre este cambio de titular de la FGE, expuso que los veracruzanos están ávidos de justicia y verdad.

«Los veracruzanos siempre hemos pedido que la justicia sea para el bien, humana, por lo tanto que esté guiada por la verdad, sin ningún otro interés».

Señaló que todas las personas que tienen un servicio tienen la oportunidad y responsabilidad «para que la verdad nos haga libres».

El arzobispo de Xalapa señaló que este cargo representa un gran reto por el rezago que viene del pasado.

«Hay que pedir, orar por ellos y que lo que hagan sea por un bien real y un bien para todos».