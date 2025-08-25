Noche del Grito será histórica en México para las mujeres 

agosto 25, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La noche del Grito de Independencia será histórica para México, toda vez que la primera mujer presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este importante acto y, en Veracruz, la primera gobernadora, destacó la mandataria Rocio Nahle García.

Luego de confirmar que el festejo del 15 de septiembre contará con la presencia de la Original Banda El Limón, la gobernadora auguro un evento lleno de patriotismo.

“Miren lo histórico, la primera mujer en México que da el grito, la presidenta y en Veracruz la primera mujer, la Gobernadora con a, esto hay que decírnoslo sobre todo nosotras las mujeres, con todo el respeto a los caballeros es historia, es histórico lo que estamos haciendo, hay un avance”.

Indicó que a cargo de este evento se encuentra la titular de la Secretaría de Cultura, Xóchitl Molina, así como el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, encargado de ver el tema cívico.

“Es una fiesta de todos los mexicanos, ya desde ahorita ya empezamos a ver en las esquinas las banderas de México, que es precioso o sea septiembre es un mes precioso, porque es nuestra identidad, nuestro nacionalismo, nuestro patriotismo eso hay que pasárselo a nuestros niños a nuestras niñas”.

Nahle García señaló que se envió una solicitud al municipio por el tema de la pirotecnia y garantizó la celebración de la Noche del Grito en los 212 municipios veracruzanos.