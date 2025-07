No puedo defender lo indefendible, reconoce madre de André detenido con una cabeza humana en Coatepec

julio 21, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- “No puedo defender lo indefendible” dijo devastada la madre de Jared André, sujeto que fue detenido en el Pueblo Mágico de Coatepec, mientras caminaba por las calles con una cabeza humana en las manos, generando terror entre la población.

“Me siento mal porque es algo que ocasionó mi hijo, por el daño que hizo, es algo imperdonable humanamente y como le he dicho a mi familia no puedo defender lo indefendible, eso quiero que quede muy claro a toda la sociedad, repruebo la acción de mi hijo y estoy de acuerdo que siga su curso la justicia”.

Agregó que ella habla desde el fracaso y el dolor como madre, porque si bien sus amistades le han dejado en claro que hizo lo que pudo, también reconoció que cometió errores y fallas con su hijo.

“En el 2013 cuando inició la batalla contra las adicciones, un divorcio, la inestabilidad de mi hijo, en el 2014 tuvo su primer internamiento en Zongolica, en un centro de rehabilitación. Salió bien de ahí pero el estigma de la gente impide que los jóvenes salgan adelante”.

Ana Laura Luna Pérez, recordó que en 2024 fue la última ocasión en que Jared Andre fue internado, con apoyo psicológico, médico y terapéutico, junto con toda su familia, sin embargo recae nuevamente.

“Tuvo dos detenciones por delitos contra la salud, hace unos meses llegó a mi casa. Yo con el temor, yo me daba cuenta que ya no era el mismo, ya las drogas habían hecho mella en su cabeza, tenía comportamientos diferentes, ahí me rendí.”

Finalmente sostuvo que André fue un niño sano, feliz, con sueños, que sus padres no pudimos encauzar.