No hubo persecución en Tihuatlán el martes, aclara Gobernadora

mayo 28, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Rechaza la gobernadora Rocío Nahle García que se haya registrado una persecución o enfrentamiento en el municipio de Tihuatlán el martes.

Además, destacó que del martes para el miércoles, en la Mesa de seguridad se reportó un solo homicidio doloso en todo el territorio estatal, el de una mujer adulta mayor en Nanchital.

“Hoy en Tihuatlán, fíjense, me reportan de ayer para hoy un solo homicidio doloso en Nanchital sobre un lamentable percance de una persona que agrede a otra adulta mayor. Nada fuera de. Entonces estamos trabajando y vamos muy bien”.

Cuestionada en Poza Rica sobre un presunto enfrentamiento en Tihuatlán, aclaró “a ver, no hubo ni balacera, no hubo ni enfrentamiento, no hubo ni nada. Unos disparos que se oyeron allá a lo lejos y fue todo”.

Hay que recordar que el día martes se reportó desde Nanchital, la agresión y feminicidio de una adulta mayor a manos de un sujeto, presuntamente enfermo de sus facultades mentales, quien después de golpearla en la vía pública la hirió con un arma blanca.