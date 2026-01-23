Nahle destaca desendeudamiento y nuevas inversiones en Veracruz

enero 23, 2026

Ante Sheinbaum destaca logros en el estado a un año de administración del estado

Carlos Guzman | Enviado, Veracruz.- En el marco de la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García presentó un balance integral de su primer año de gobierno, con énfasis en seguridad, atención social, saneamiento financiero y desarrollo económico, destacando la estrecha coordinación con el gobierno federal.



Durante su intervención, Nahle agradeció a la presidenta el respaldo brindado a Veracruz, particularmente por el despliegue federal en la Huasteca Veracruzana tras la contingencia registrada en octubre pasado, así como el acompañamiento permanente del Gabinete de Seguridad.



La mandataria estatal informó que Veracruz trabaja bajo los cuatro ejes de combate a la violencia y construcción de la paz, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Marina, Ejército, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las fiscalías.



Detalló que en 2025 se realizaron 284 mesas de seguridad con la participación de los 212 municipios, además de operar 32 Centros Libres de Violencia, donde, a través del programa Veracruzana Protegida, se atendió a mil 764 mujeres.



En materia de desarme, indicó que el Ejército llevó a cabo eventos públicos en distintas regiones del estado, logrando el retiro de 230 armas de diversos calibres, mientras que, como medida preventiva, se impulsaron programas deportivos y culturales dirigidos a jóvenes.



Asimismo, destacó el fortalecimiento institucional con la graduación de 253 nuevos policías en la Academia de Policía de Xalapa y la meta de integrar entre 600 y mil nuevos elementos durante el presente año.



A ello se suma la adquisición de equipo táctico, patrullas y cámaras, así como la construcción de un C-5 en Coatzacoalcos, para reforzar la vigilancia en el sur del estado.



Nahle subrayó que, tras el reciente cambio de administraciones municipales, se estableció como requisito que todo el personal de seguridad municipal cuente con control de confianza, proceso que ya inició en varios ayuntamientos.



En coordinación con la Fiscalía General del Estado, la gobernadora informó sobre avances en la identificación de restos humanos, con la inversión en la Unidad de Servicios Médicos Forenses en Nogales y la construcción del Laboratorio de Antropología Forense y una osteoteca en Xalapa.



En el ámbito social, resaltó la aplicación del enfoque de humanismo mexicano, con programas como Abrigando Corazones, mediante el cual, junto con fuerzas federales y Protección Civil, se brindó apoyo con alimentos, cobijas, medicinas y vacunas a más de 300 comunidades afectadas por bajas temperaturas, principalmente indígenas.



También mencionó el programa Apoyo a la Palabra, que ha beneficiado a 12 mil 715 emprendedores, además de acciones conjuntas con el DIF estatal.



Rocío Nahle destacó que Veracruz cerró el año con disciplina financiera, lo que ha permitido saldar deudas históricas y avanzar en el desendeudamiento del estado.



En materia económica, informó que, bajo el marco del Plan México, Veracruz cerró 2025 con una cartera de inversiones anunciadas superior a 4 mil millones de dólares, además del impulso al polo de desarrollo de Tuxpan y la promoción de los tres puertos de altura de la entidad.



Indicó que el estado logró posicionarse en el quinto lugar nacional en turismo, generando más de 290 mil empleos, y agradeció a la presidenta la autorización para instalar la Escuela de Servicios Turísticos, que iniciará operaciones este año.



En el sector agropecuario, Nahle informó sobre inversiones para incrementar la producción de maíz y granos, con la ampliación de apoyos a productores de caña, piña, café y cítricos, así como acciones para fortalecer la sanidad animal.



En pesca, adelantó que, en coordinación con el gobierno federal, se implementarán apoyos directos a pescadores, especialmente durante las temporadas de veda.



Finalmente, anunció que Veracruz se sumará a la Fiesta del Mundial, con la rehabilitación de 570 espacios deportivos en los 212 municipios, como parte de una estrategia para fomentar el deporte y ofrecer espacios dignos a la juventud.

“Este 2026 será de fuerte empuje y crecimiento para Veracruz”, afirmó la gobernadora, al reiterar su compromiso de trabajar de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum en obras de infraestructura, vivienda y caminos, especialmente en las zonas más afectadas del estado.