No puede repetirse presencia de agentes de la CIA: Sheinbaum

abril 27, 2026

Maru Campos tiene libertad absoluta de acudir o no al Senado, aclara

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la presencia y participación de agentes de la CIA en operativos en Chihuahua, sin conocimiento del gobierno federal, debe considerarse un hecho excepcional que no puede repetirse, al tiempo que exigió esclarecer quién autorizó su actuación y bajo qué condiciones.

En su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que el episodio no puede interpretarse como un diferendo político, sino como un posible incumplimiento de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, con implicaciones directas en la soberanía del país.

“Que este sea un caso de excepción y que no sea la regla”, subrayó.

Sheinbaum confirmó que el gobierno federal no tenía información previa sobre la presencia de los agentes, lo que implica que no se siguieron los procedimientos legales obligatorios para la cooperación con personal extranjero en tareas de seguridad.

Explicó que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, los agentes de otros países deben:

Estar acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores

Informar periódicamente sobre sus actividades

Actuar bajo mecanismos formales de coordinación con autoridades federales

En este caso, dijo, el Gabinete de Seguridad ya detalló que uno de los agentes ingresó como visitante y otro con pasaporte diplomático, pero el punto central es determinar si estaban acreditados y qué funciones realizaban en territorio nacional.

La presidenta apuntó directamente a las autoridades estatales como responsables de aclarar los hechos, al señalar que no hay múltiples escenarios posibles sobre quién permitió la colaboración con los agentes.

“Realmente no se requeriría tantas unidades de investigación: o fue la Fiscalía o fue el gobierno estatal”, sostuvo, en referencia a la administración de Maru Campos, que anunció la creación de un grupo especial para indagar lo ocurrido.

Sheinbaum insistió en que debe conocerse con claridad quién autorizó la presencia de los agentes y bajo qué marco legal se llevó a cabo su participación en campo.

En paralelo, el gobierno mexicano envió una nota diplomática a Estados Unidos para expresar su inconformidad por la falta de información sobre el caso.

La presidenta explicó que, en dicho documento, se reitera que la cooperación bilateral en seguridad es positiva y está dando resultados, pero siempre debe darse con respeto a la soberanía y a las leyes mexicanas.

Indicó que autoridades estadounidenses coincidieron en mantener ese marco de respeto, por lo que se busca que el incidente no escale a un conflicto diplomático.

“No queremos un conflicto con Estados Unidos, pero sí que se cumpla la ley”, puntualizó.

Sheinbaum defendió que la coordinación entre ambos países ha permitido avances concretos, como el aseguramiento de armas en territorio estadounidense antes de que ingresen a México.

Sin embargo, advirtió que permitir acciones fuera del marco legal podría debilitar esa cooperación y generar desconfianza entre ambos gobiernos.

“¿Para qué vulnerar una coordinación que está dando resultados?”, cuestionó.

La mandataria también criticó que sectores de la oposición intenten presentar el tema como una disputa política, al reiterar que se trata de un asunto estrictamente legal.

Sostuvo que la defensa de la soberanía y el cumplimiento de la Constitución deben ser una postura compartida por todos los actores políticos, sin distinción partidista.

El caso salió a la luz tras un accidente en la Sierra Tarahumara, donde se identificó la presencia de dos ciudadanos estadounidenses que colaboraban en operaciones en campo con autoridades de Chihuahua.

A partir de ello, se abrió el debate sobre los límites de la cooperación internacional en seguridad, especialmente cuando se realiza sin conocimiento del gobierno federal.