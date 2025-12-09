Nacho Luna advierte sobre posibles gestiones apócrifas en Coatepec

diciembre 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El presidente municipal electo de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, emitió una advertencia pública a la ciudadanía, empresarios y comerciantes, deslindándose categóricamente de cualquier persona, empresa o despacho que esté realizando gestiones, solicitudes o acercamientos utilizando su nombre o el de su próxima administración.

Ante versiones de presuntos actos indebidos, el alcalde electo informó de manera puntual que no ha ordenado ni autorizado ninguna acción de contacto para realizar negocios o trámites con su supuesto aval.

«Cualquier gestión, solicitud o acercamiento que se esté realizando bajo el argumento de contar con su aval es completamente ajena a su persona y carece de respaldo oficial,» subraya el comunicado.

El presidente municipal electo hizo un llamado respetuoso y directo a quienes hayan sido abordados bajo estas circunstancias.

Solicitó que, si cuentan con información, pruebas o evidencias de estas gestiones apócrifas, acudan de inmediato a las instancias correspondientes para que se realicen las investigaciones que marca la ley.

Nacho Luna reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto absoluto a los procesos institucionales. Con esta advertencia, busca evitar que ciudadanos, comerciantes y empresarios sean víctimas de fraude o extorsión por individuos que pretenden actuar de manera indebida o al margen de la ley.