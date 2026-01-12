Educadores comunitarios del CONAFE protestan en Xalapa por falta de pagos

enero 12, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Educadores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se manifestaron este día en la capital del estado para exigir mejores condiciones laborales, el pago justo de sus percepciones y garantías de que no habrá represalias por participar en la protesta.

Los manifestantes denunciaron que desde diciembre pasado, a nivel nacional, se les prometió un bono navideño equivalente a un aguinaldo, el cual no fue entregado como se había anunciado.

Explicaron que, aunque en su convenio se establece que dicho apoyo depende del presupuesto federal, éste sufrió un recorte considerable, lo que generó inconformidad entre el personal educativo.

Ángel Daniel Cuevas Flores, educador comunitario, señaló que los ingresos que reciben actualmente no alcanzan para cubrir necesidades básicas, pese a que su labor es considerada oficialmente como servicio social voluntario.

“En la práctica no puede llamarse servicio social cuando realizamos jornadas de 13 o 14 horas diarias, incluso fines de semana, además de una fuerte carga administrativa y trabajo directo con comunidades, escuelas y padres de familia”, expresó.

Los educadores subrayaron que atienden comunidades de alta y muy alta marginación en diversas regiones de Veracruz, lo que dijeron vuelve indispensable la revaloración de su trabajo y una remuneración acorde a las responsabilidades que desempeñan.