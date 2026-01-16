Trabajadores de salud se manifiestan, no les pagaron su quincena

Trabajadores de salud se manifiestan, no les pagaron su quincena

enero 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante la falta de dispersión de la quincena número 1, correspondiente al 15 de enero, trabajadores de todas las áreas de hospitales como el Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, Centro de Alta Especialidad de Xalapa (CAE), se manifestaron la mañana de este viernes.

En el CAE trabajadores administrativos, médicos, enfermería y servicios de apoyo bloquearon la avenida Adolfo Ruiz Cortines para exigir el pago de su quincena, además anunciaron que trabajan en condiciones precarias con falta de insumos por parte del IMSS-Bienestar.

De acuerdo a Carla Reyes, personal administrativo, dijo que hasta esta mañana las autoridades no habían depositado su quincena, la cual tenía que haber caído a más tardar a las 11:59 de la noche del 15 de enero.

“No ha llegado nuestro pago quincenal que tenía que haber llegado el día de ayer, además nos estamos manifestando porque no contamos con papelería, no tenemos hojas, no tenemos folders; a nuestros compañeros de limpieza tampoco se les ha pagado una quincena completa, están trabajando bajo presión”.

Aprovecharon para denunciar que trabajan con contratos precarios, sin prestaciones laborales y salarios bajos, así como contratos desde hace más de 14 años con remuneración por abajo del salario mínimo.

SE MANIFIESTAN EN EL HOSPITAL NACHÓN

Por otra parte, trabajadores del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” se manifestaron afuera de la institución, también para exigir el pago de la primera quincena de enero la cual no les depositaron, siendo la fecha límite el 15 de enero.

Ahí, comentaron que la mayoría de quienes no recibieron su pago de quincena son los trabajadores de las áreas médica, enfermería, laboratorio, médica, administrativo, trabajo social y camilleros.

Los empleados de los Servicios de Salud de Veracruz exigieron a las autoridades que se pague lo que ya trabajaron de manera inmediata.