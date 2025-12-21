Movilidad y agua, los pilares de transformación que propone Nacho Luna para Coatepec

diciembre 21, 2025

Juan David Castilla

A pocos días de asumir la presidencia municipal de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, adelantó que su administración centrará esfuerzos inmediatos en resolver el colapso vial del centro histórico y fortalecer la gestión regional del agua.

El alcalde electo enfatizó que su equipo ha trabajado sin interrupciones desde el triunfo electoral para transformar las demandas ciudadanas, recogidas en 19 asambleas populares, en un Plan Municipal de Desarrollo con metas de ejecución inmediata.

En materia de movilidad, el plan integral contempla redistribuir el tráfico que actualmente asfixia el corazón del Pueblo Mágico mediante dos puntos estratégicos de salida.

Mientras que la ruta hacia Zimpizahua ya ha demostrado su eficacia, el proyecto hacia Briones se encuentra en etapa de diseño técnico para liberar la carga vehicular de zonas de alta densidad como las calles Anáhuac y Tlanalapa.

Este ordenamiento urbano se trabaja de manera coordinada con áreas de Tránsito y Seguridad Pública para garantizar que la fluidez vial sea una realidad a corto plazo.

La agenda ambiental también ocupará un lugar prioritario con una visión que trasciende las fronteras municipales.

Luna confirmó que se buscará fortalecer el fideicomiso público FIDECOAGUA, con la intención de integrar a municipios vecinos como Xico, Teocelo, Ayahualulco y Xalapa en una estrategia conjunta de preservación hídrica.

El objetivo es proteger los mantos acuíferos que no solo abastecen a Coatepec, sino que son vitales para la recarga de agua de una parte considerable de la capital del estado.

Respecto a la transparencia administrativa, el alcalde electo fue tajante al señalar que se realizará una revisión profunda y sin concesiones tanto del Ayuntamiento como de la Comisión Municipal de Agua Potable.

Bajo la premisa de «acelerar la transformación», Luna aseguró que este proceso de fiscalización no es negociable, pues responde a una demanda legítima de la población por conocer el estado real de las finanzas y los recursos públicos.

Con la estructura de gobierno prácticamente lista y los programas presupuestales definidos, Coatepec se prepara para una etapa donde la ejecución sustituirá a la improvisación.

Nacho Luna reiteró que su gestión buscará poner al municipio a la altura de los esfuerzos de transformación federal y estatal, basando sus decisiones en la planeación anticipada y la cercanía constante con las congregaciones y colonias que integran el municipio.