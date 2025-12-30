Aumentan 70% accidentes viales en Veracruz durante diciembre

diciembre 30, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El panorama vial en el estado de Veracruz durante el cierre de 2025 se ha tornado alarmante debido a un drástico incremento en el número de percances automovilísticos.

Según los informes más recientes de las corporaciones de emergencia, las carreteras de la entidad han experimentado un aumento del 70 por ciento en la frecuencia de siniestros, una cifra impulsada principalmente por el flujo masivo de vacacionistas y el desacato a las normas de tránsito elementales.

En las zonas metropolitanas de Veracruz, Boca del Río y Xalapa, la situación no es distinta, pues el tráfico generado por las compras de fin de año y los festejos sociales ha elevado la incidencia de choques en un 20 por ciento.

Vicente Leyva de la Cruz, directivo del Escuadrón Nacional de Rescate, ha subrayado que este fenómeno responde a una peligrosa combinación de factores. La imprudencia al volante, acentuada por el consumo de bebidas alcohólicas y el exceso de velocidad, se ha sumado a las complicaciones meteorológicas propias de la temporada invernal.

El paso del frente frío número 25 ha dejado pavimentos mojados y bancos de niebla densa en regiones como las cumbres de Maltrata y la zona de Perote, condiciones que han sido determinantes en múltiples volcaduras y alcances registrados en la última semana.

Un aspecto particularmente grave en este 2025 es la vulnerabilidad de los motociclistas, quienes representan una gran parte de las víctimas fatales en estos incidentes.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destaca que la falta de uso de casco y la conducción temeraria han multiplicado las tragedias en este sector. A pesar de los operativos de vigilancia, la distracción causada por el uso de dispositivos móviles sigue siendo la causa de origen en al menos el 15 por ciento de los percances reportados durante este operativo Guadalupe-Reyes.

Ante la proximidad de las celebraciones de Año Nuevo, las autoridades estatales han intensificado el programa de prevención vial para intentar contener estas cifras.