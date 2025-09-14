Suben 10.5% accidentes viales en Veracruz

septiembre 14, 2025

Juan David Castilla

En el estado de Veracruz aumentaron 10.5 por ciento los accidentes de tránsito del año 2023 al 2024.

De acuerdo con datos del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), en 2023 se contabilizaron 9 mil 659 casos.

Mientras que en el año 2024 se registraron 10 mil 673 accidentes de tránsito en la entidad veracruzana, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El IGAVIM señala que es importante conocer el número de vehículos de motor registrados en circulación en 2024, con la finalidad de tener como antecedente que la probabilidad de riesgo incrementará, siempre que existan condiciones que alteren el escenario territorial o el de la persona.

Hasta 2024, de acuerdo con el INEGI, se tenían registrados 61,262,766 vehículos en el país, siendo el estado de México, CDMX, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, las entidades federativas con el mayor registro.

En el estado de Veracruz se detecta un accidente de tránsito cada 49 minutos con 14 segundos.

El pasado miércoles 10 de septiembre, un automovilista chocó su unidad contra la base del puente de Circuito Presidentes que comunica con la avenida 20 de Noviembre y la calle Maestros Veracruzanos, en la ciudad de Xalapa, donde resultó con varias lesiones tras quedar prensado.