Se duplicó el número de motocicletas en Xalapa y crecen accidentes viales

diciembre 24, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

En los últimos cinco años, el número de motocicletas que circulan en la capital veracruzana se duplicó, lo que ha provocado un aumento en los accidentes viales, advirtió el jefe del Departamento de Movilidad Urbana, Alfonso López Pineda.

El funcionario precisó que actualmente circulan alrededor de 40 mil motocicletas en la ciudad, cuando hace cinco años eran cerca de 20 mil.

Indicó que este crecimiento ha impactado directamente en la siniestralidad, ya que “de cuatro accidentes que se registran, en dos de ellos hay percances de motos o en los que estas unidades intervienen”.

Aunque el parque vehicular de automóviles asciende a aproximadamente 160 mil unidades, López Pineda aclaró que este incremento ha sido gradual, pues “estos no se duplicaron en cinco años”, a diferencia de las motocicletas.

Asimismo, señaló que una de las principales causas de los accidentes es la conducción irresponsable.

“Muchos motociclistas conducen de manera muy irresponsable y sin las medidas mínimas de seguridad”, afirmó, al destacar que no solo se omite el uso de casco certificado, sino que además se realizan maniobras peligrosas».