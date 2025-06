Maynez simulador, acusa gobernadora

junio 9, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García advirtió que no abandonará el territorio, pero marcará distancia de aquellos alcaldes electos de Movimiento Ciudadano presuntamente vinculados a la delincuencia organizada.



Asimismo, con relación a las declaraciones hechas por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Maynez, lo calificó como un «simulador profesional».



«Debería de informarse, el proceso acabo ya cada quien está donde el pueblo y las urnas dijeron. MC apostó a ganar elecciones con personajes que tienen relación con la delincuencia organizada. En

En marzo jueces federales empezaron a soltar a personas y los mandaron a prisión domiciliaria».



Aseguró que ese es el MC que viene a hablar de desahaceo , «él es un simulador, no de ahora desde hace tiempo fue diputado en la legislatura conmigo así le ha funcionado la política».



En ese sentido, refirió que ella como gobernadora atenderá a los municipios , toda vez que no abandonará al territorio ni a su población.



«En Veracruz y los veracruzanos llegaron estos personajes y yo no sé cómo vayan a actuar, pero yo sí se como voy a cuidar y no voy abandonar el territorio , colaborar y a cuidar las amistades»